Семь демократов призывают к расширенному расследованию смерти журналистки Абу Акле

Семь прогрессивных демократов провели пресс-конференцию на Капитолийском холме вместе с родственниками Ширин Абу Акле, призывая администрацию Байдена начать независимое расследование убийства палестино-американской журналистки.
Представитель Андре Карсон, который представил закон, обязывающий власти США начать расследование инцидента 11 мая, называет убийство «нападением на четвертую власть, свободу прессы» и утверждает, что ответственность за него несет Израиль.
«Такова жизнь палестинцев в Израиле. Даже после смерти дегуманизация не прекращается», — говорит представитель Рашида Тлаиб, ссылаясь на избиение израильскими полицейскими палестинцев на похоронах Абу Акле.
Она отмечает, что стандартной процедурой является расследование правительством США убийств американских граждан за рубежом, и сожалеет, что в случае с Абу Акле эта политика не была соблюдена.
Представитель Александрия Оккасио-Кортез призывает президента США Джо Байдена встретиться с родственниками Абу Акле, которые находятся в Вашингтоне по приглашению госсекретаря Энтони Блинкена.
Обращаясь к семье во время пресс-конференции, представитель Ильхан Омар добавил: «Я надеюсь, вы знаете, что у вас есть союзники в Вашингтоне, которые не позволят, чтобы ее смерть была напрасной».
Ранее Курсор писал, что в ПА согласились передать американцам пулю, убившую журналистку Абу-Акле. В ПА отказались передать Израилю пулю, извлеченную из тела погибшей, для проведения баллистической проверки оружия, которое использовалось на месте трагедии.
Напомним также, что чиновник ПА озвучил пять требований палестинцев к Байдену. Палестинский чиновник считает, что администрация США может помочь создать надлежащий климат для возрождения израильско-палестинского мирного процесса.