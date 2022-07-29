Семь демократов призывают к расширенному расследованию смерти журналистки Абу Акле

В прошлом месяце Госдепартамент объявил, что, хотя ЦАХАЛ действительно, скорее всего, стоит за убийством Абу Акле, баллистический анализ показал, что пуля была слишком повреждена, чтобы сделать окончательный вывод.

Семь прогрессивных демократов провели пресс-конференцию на Капитолийском холме вместе с родственниками Ширин Абу Акле, призывая администрацию Байдена начать независимое расследование убийства палестино-американской журналистки.

Представитель Андре Карсон, который представил закон, обязывающий власти США начать расследование инцидента 11 мая, называет убийство «нападением на четвертую власть, свободу прессы» и утверждает, что ответственность за него несет Израиль.

«Такова жизнь палестинцев в Израиле. Даже после смерти дегуманизация не прекращается», — говорит представитель Рашида Тлаиб, ссылаясь на избиение израильскими полицейскими палестинцев на похоронах Абу Акле.

Она отмечает, что стандартной процедурой является расследование правительством США убийств американских граждан за рубежом, и сожалеет, что в случае с Абу Акле эта политика не была соблюдена.

Представитель Александрия Оккасио-Кортез призывает президента США Джо Байдена встретиться с родственниками Абу Акле, которые находятся в Вашингтоне по приглашению госсекретаря Энтони Блинкена.

Обращаясь к семье во время пресс-конференции, представитель Ильхан Омар добавил: «Я надеюсь, вы знаете, что у вас есть союзники в Вашингтоне, которые не позволят, чтобы ее смерть была напрасной».

Ранее Курсор писал, что в ПА согласились передать американцам пулю, убившую журналистку Абу-Акле. В ПА отказались передать Израилю пулю, извлеченную из тела погибшей, для проведения баллистической проверки оружия, которое использовалось на месте трагедии.

Напомним также, что чиновник ПА озвучил пять требований палестинцев к Байдену. Палестинский чиновник считает, что администрация США может помочь создать надлежащий климат для возрождения израильско-палестинского мирного процесса.