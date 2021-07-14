СМИ: Беннет посетит США в следующем месяце

Это будет первая официальная поездка премьер-министра за границу.

Премьер-министр Нафтали Беннет отправится в США в середине августа на встречу с президентом США Джо Байденом.

Об этом пишет Times Of Israel.

Беннет планирует отправиться в поездку на выходных, чтобы избежать любой опасности пропустить важные голосования в Кнессете, сообщил СМИ дипломатический источник.

Поездка станет первой встречей Беннета и Байдена и первой официальной поездкой премьера за границу с момента вступления в должность в прошлом месяце.

Курсор ранее сообщал, что рейтинги одобрения Беннета резко упали – опрос. Опрос Channel 12 News показывает, что только 14% израильтян считают, что премьер-министр Нафтали Беннет подходит для этой должности, по сравнению с 40%, которые считают, что его предшественник Биньямин Нетаниягу был бы лучшим премьер-министром.

Также мы писали, что Смотрич раскритиковал Беннета с трибуны Кнессета. Смотрич заявил, что Беннет предал Израиль и свои и собственные взгляды.

Биньямин Нетаниягу раскритиковал Беннета за водную сделку с Иорданией. Нетаниягу считает, что Беннет — слабый премьер министр, которого можно шантажировать.