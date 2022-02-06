СМИ: депутаты вступили в конфликт по палестинскому вопросу на заседании кабинета министров

Эяль Хулата в своей презентации лишь вскользь упомянул палестинцев, что вызвало критику со стороны министра регионального сотрудничества Иссави Фрея из партии Мерец.

Во время заседания кабинета министров презентация советника по национальной безопасности Эяля Хулаты вызвала спор между несколькими министрами по палестинскому вопросу, что подчеркивает глубокие разногласия между правым и левым флангами коалиции.

Об этом пишет Times Of Israel.

По данным новостного сайта Walla, который ссылается на четырех министров, присутствовавших на встрече, Хулата в своей презентации лишь вскользь упомянул палестинцев, что вызвало критику со стороны министра регионального сотрудничества Иссави Фрея из партии Мерец.

Фрей, согласно отчету, спросил премьер-министра Беннета, почему правительство не созывает совместную экономическую комиссию с палестинцами.

Беннет в ответ, как сообщается, сказал: «Все, что вам нужно, это встречи, встречи, встречи, все время».

Его комментарии, как говорят, были встречены дальнейшим спором со стороны министра по делам диаспоры Нахмана Шая и министра охраны окружающей среды Тамар Зандберг.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле кабинет министров проголосовал за продление «зеленого пропуска» на одну неделю. Министр финансов Авигдор Либерман, который был ярым противником продления «зеленого пропуска», проголосовал за продление, но пообещал, что откажется продлить его «еще на одну секунду» после 6 февраля.

Ранее Курсор писал о том, что в Кнессете ограничили полномочия правительства во время эпидемии. Новый закон предполагает определение понятий «чрезвычайного положения во время эпидемии», а также «особого положения в области здравоохранения». В Кнессете приняли новые закон об ограничении полномочий правительства и самого парламента в условиях эпидемии.

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