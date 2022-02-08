СМИ: лидер Ирана обвинил Байдена и Трампа в подрыве репутации США

Сегодня Иран и США возобновили непрямые переговоры в Вене, чтобы возобновить ядерную сделку 2015 года, которую бывший президент США Дональд Трамп покинул в 2018 году.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил Джо Байдена и Дональда Трампа в нанесении ущерба репутации Соединенных Штатов, выступив с прямой критикой в адрес американских президентов, сообщило во вторник официальное информационное агентство Ирана IRNA.

Об этом пишет JPost.

«В эти дни США подвергаются таким ударам, которые они никогда не рассчитывали. Два американских президента — нынешний и бывший главы государств — объединили свои усилия, чтобы очернить имидж Соединенных Штатов», — сказал Хаменеи.

Во вторник Иран и США возобновили непрямые переговоры в Вене, чтобы возобновить ядерную сделку 2015 года, которую бывший президент США Дональд Трамп покинул в 2018 году.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль предотвратил попытку Ирана завербовать граждан в качестве шпионов.

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