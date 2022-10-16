СМИ назвали причину телефонного звонка Байдена старшему сыну Лапида

Президент США Джо Байден позвонил старшему сыну премьер-министра Лапида Йоаву, чтобы поздравить его с недавней свадьбой. Он передал наилучшие пожелания во время медового месяца с новой невестой на Гавайях после свадьбы в конце прошлого месяца.

Звонок поступил, когда Йоав Лапид и его новая невеста Шей Алало были в медовом месяце на Гавайях.

Об этом 16 октября сообщил Times of Israel.

Разговор между Байденом и Йоавом Лапидом якобы длился около 10 минут, в течение которых президент США также кратко поговорил с Алало. Американский лидер пожелал им обоим счастливой совместной жизни и пригласил на экскурсию по Белому дому. Во время телефонной беседы между Байденом и Лапидом на этой неделе после заключенной при посредничестве Вашингтона морской сделки между Израилем и Ливаном для урегулирования многолетнего спора президент США сказал премьер-министру, что не забыл о своем обещании поздравить своего сына.

В прошлом месяце Лапиду пришлось прервать поездку в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций и отказаться от встречи с Байденом, чтобы вернуться в Израиль на свадьбу своего сына, которая состоялась 23 сентября в кибуце в центре Израиля. Как сообщается, Байден поздравил Лапида и пообещал позвонить молодоженам, чтобы передать свои добрые пожелания.

Известно, что 35-летний Йоав Лапид — сын премьер-министра от первого брака. У Лапида есть еще двое детей, сын и дочь, от его нынешней многолетней жены Лихи Лапид.

Ранее «Курсор» сообщал, что глава правительства спел на свадьбе сына. В сеть попало видео, на котором политик демонстрирует свои способности. Он выступил известным израильским артистом Рами Кляйнштейном и музыкантом Тамиром Харпазом.