Яир Лапид спел на свадьбе сына: обнародовано видео

Сегодня в районе Хула под усиленной охраной проходит свадьба сына Яира Лапида — Йоава.
В сети появилось видео, на котором премьер исполняет песню со своими друзьями — известным израильским артистом Рами Кляйнштейном и музыкантом Тамиром Харпазом.
Ранее мы писали, что в сети показали фото Яира Лапида с сыном Йоавом и его супругой Шай со свадебной церемонии. Йоав — сын премьера от первого брака.
Ранее Курсор сообщал, что выступление Лапида и его высказывание о создании двух государств были положительно восприняты везде, кроме Израиля. Его поддержали в ООН, США, посол Германии.
Еще Курсор писал, что Биньямин Нетагиягу заявил, что выступление Лапида «ставит под угрозу» будущее Израиля, возобновляя обсуждение палестинской государственности, а также «возвращает палестинцев на передний план мировой арены и загоняет Израиль прямо в палестинскую яму».