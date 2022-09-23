Яир Лапид спел на свадьбе сына: обнародовано видео

21:10, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Tomer Neuberg/Flash90

В сеть слили видео со свадьбы сына Яира Лапида. На нем премьер-министр в компании израильских артистов демонстрирует свои вокальные способности.

Сегодня в районе Хула под усиленной охраной проходит свадьба сына Яира Лапида — Йоава.

В сети появилось видео, на котором премьер исполняет песню со своими друзьями —  известным израильским артистом Рами Кляйнштейном и музыкантом Тамиром Харпазом.

Ранее мы писали, что в сети показали фото Яира Лапида с сыном Йоавом и его супругой Шай со свадебной церемонии. Йоав — сын премьера от первого брака.

Ранее Курсор сообщал, что выступление Лапида и его высказывание о создании двух государств были положительно восприняты везде, кроме Израиля. Его поддержали в ООН, США, посол Германии.

Еще Курсор писал, что Биньямин Нетагиягу заявил, что выступление Лапида «ставит под угрозу» будущее Израиля, возобновляя обсуждение палестинской государственности, а также «возвращает палестинцев на передний план мировой арены и загоняет Израиль прямо в палестинскую яму».

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