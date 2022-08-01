СМИ: Нэнси Пелоси все таки посетит Тайвань

Официальные лица утверждают, что спикер Палаты представителей не поддается давлению со стороны администрации Байдена, придерживаясь плана посетить островное государство Тайвань.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, как ожидается, посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии на этой неделе, несмотря на угрозы китайского правительства, что визит на островное государство спровоцирует военный ответ.

CNN сообщил, что визит на Тайвань состоится, несмотря на то, что он не был включен в маршрут азиатского турне Пелоси и несмотря на предупреждения чиновников из администрации Байдена о том, что визит сопряжен со значительным риском.

По словам тайваньского чиновника, Пелоси останется в столице Тайваня, Тапае, на один день на этой неделе. Американский чиновник сказал, что США внимательно следят за передвижениями китайских военных, чтобы быть готовыми к любым непосредственным угрозам, и подготовили план безопасности для защиты спикера и остальных членов ее делегации в Конгрессе.

Китайское правительство пригрозило сбить самолет Пелоси, если она продолжит свой визит на Тайвань.

Пелоси и делегация приземлились в Сингапуре рано утром в понедельник, сделав первую остановку в своей поездке.

Последний раз спикер Палаты представителей посещал Тайвань в 1997 году, когда Ньют Гингрич был спикером при администрации Клинтона.

«Курсор» информировал про сагу о самолете Нэнси Пелоси: спикер сделала официальное заявление. После угроз китайского пропагандиста о том, что самолет Пелоси могут сбить, если она прибудет на Тайвань, спикер опубликовала официальное заявление.