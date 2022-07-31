Сага о самолете Нэнси Пелоси: спикер сделала официальное заявление

Пелоси возглавляет делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе, который включает остановки в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии.

Офис спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявил рано утром в воскресенье, что она планирует посетить как минимум четыре азиатские страны во время своей поездки в регион. Остановка на Тайване исключена из ее расписания.

«Сегодня наша делегация Конгресса отправляется в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы подтвердить твердую и непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе», — написала Пелоси.

«В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии наша делегация проведет встречи на высоком уровне, чтобы обсудить, как мы можем еще больше продвигать наши общие интересы и ценности, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, пандемию COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление», — продолжила она.

Напомним, что на фоне сообщений о том, что Пелоси может посетить Тайвань, Пекин вчера объявил об учениях с боевой стрельбой в Тайваньском проливе и опубликовал кадры операций в Южно-Китайском море.

Возможный визит на остров спикера Палаты представителей США вызвал гнев Китая, и в мире росла обеспокоенность тем, что просчет любой стороны может повысить риск конфликта.

Напомним, что известный пост в Twitter с угрозами сбить самолет Спикера палаты представителей США удалил их автор, китайский активист и националист Ху Сицзинь.