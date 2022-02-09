СМИ: представитель Судана совершил тайный визит в Израиль

Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в прошлом году. В прошлом месяце израильская делегация посетила Судан для встречи с высшим генералом Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Представитель нынешнего военного правительства Судана тайно посетил Израиль, сообщает общественная телерадиокомпания «Кан».

Об этом пишет JPost.

Согласно сообщению, представитель правительства стремится «продвинуть отношения между странами».

В прошлом месяце Kan также сообщил, что израильская делегация посетила Судан для встречи с высшим генералом Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который захватил власть в результате переворота в прошлом году.

Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в прошлом году. Прогресс был медленным на фоне нестабильности правительства и антиизраильских настроений среди населения.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что суданские силы открыли огонь по протестующим против государственного переворота, погибли 7 человек. 17 января суданские силы безопасности открыли огонь по протестующим в понедельник, убив по меньшей мере семь человек и ранив около 100 человек в столице страны в один из самых кровопролитных дней после октябрьского военного переворота.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.