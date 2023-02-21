Сотни сотрудников радиостанции «Кан» могут остаться без работы: что произошло

Шломо Караи, министр связи от партии «Ликуд», намерен лишить государственную телерадиокомпанию «Кан» трех радиостанций и запретить ей транслировать рекламу.
Об этом пишет «ХаАрец«.
На сегодняшней встрече в Минсвязи гендиректор “Кан” Голан Йохпаз заявил, что закрытие станций нанесет серьезный ущерб культурному разнообразию и может привести к увольнению около 100 сотрудников. Он добавил, что это также ударит по израильским музыкантам. Закрытие радиостанций уменьшит объем лицензионных платежей за музыку, звучащую в эфире радиостанций. Корпорация выплачивает миллионы шекелей в год за авторские права.
На встрече поднимался и вопрос о рекламе на радио. Представители корпорации подчеркнули, что попытка помешать корпорации продавать рекламу на радио, как это позволяет закон, нанесет значительный ущерб инвестициям в контент корпорации на радио и телевидении. Государство выделяет «Кан» примерно 650 миллионов шекелей в год. Кроме того, корпорация зарабатывает еще 80-100 миллионов шекелей от продажи рекламы.
В 2014 году правительством «Ликуда» была создана Общественная вещательная корпорация «Кан». Три года спустя, в 2017 году Нетаниягу потребовал ее закрытия, что вызвало коалиционный кризис. Тогдашний партнер Нетаниягу, Моше Кахлон, выступил против закрытия. Однако сейчас у «Ликуда» есть коалиция, которая не против закрытия «Кан», и как минимум одна фракция поддерживает этот шаг.
Предыдущий раз, когда вопрос закрытия корпорации был на повестке дня, возникли протесты со стороны неравнодушных граждан. Была организована демонстрация перед домом премьер-министра в Иерусалиме, в которой участвовало около 200 представителей СМИ и обычных граждан.