Сотни сотрудников радиостанции «Кан» могут остаться без работы: что произошло

Шломо Караи, министр связи от партии «Ликуд», намерен лишить государственную телерадиокомпанию «Кан» трех радиостанций и запретить ей транслировать рекламу.

Об этом пишет «ХаАрец«.

На сегодняшней встрече в Минсвязи гендиректор “Кан” Голан Йохпаз заявил, что закрытие станций нанесет серьезный ущерб культурному разнообразию и может привести к увольнению около 100 сотрудников. Он добавил, что это также ударит по израильским музыкантам. Закрытие радиостанций уменьшит объем лицензионных платежей за музыку, звучащую в эфире радиостанций. Корпорация выплачивает миллионы шекелей в год за авторские права.

На встрече поднимался и вопрос о рекламе на радио. Представители корпорации подчеркнули, что попытка помешать корпорации продавать рекламу на радио, как это позволяет закон, нанесет значительный ущерб инвестициям в контент корпорации на радио и телевидении. Государство выделяет «Кан» примерно 650 миллионов шекелей в год. Кроме того, корпорация зарабатывает еще 80-100 миллионов шекелей от продажи рекламы.

В 2014 году правительством «Ликуда» была создана Общественная вещательная корпорация «Кан». Три года спустя, в 2017 году Нетаниягу потребовал ее закрытия, что вызвало коалиционный кризис. Тогдашний партнер Нетаниягу, Моше Кахлон, выступил против закрытия. Однако сейчас у «Ликуда» есть коалиция, которая не против закрытия «Кан», и как минимум одна фракция поддерживает этот шаг.