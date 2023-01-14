Министр связи заявил, что урежет сотни миллионов из Общественной телерадиовещательной корпорации

Министр связи Шломо Кархи утверждает, что урежет сотни миллионов шекелей из Общественной радиовещательной корпорации.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
«В Израиле нет места для общественного вещания. Мы снимем барьеры и откроем рынок для конкуренции. Надеюсь, что скоро это войдет в закон об хозяйственном устройстве. Бюджет Общественной телерадиокомпании урежут на сотни миллионов», ‒ сказал он.
На фоне антиправительственных демонстраций в субботу вечером министр также обсудил запланированную судебную реформу. По его мнению, она является компромиссом, а последнее «слово должно быть за выборными должностными лицами».
Организация журналистов, представительная организация журналистов Радиовещательной корпорации, осудила министра связи Шломо Кархи.
«Заявление министра Кархи о том, что он намерен сократить бюджет Общественной радиовещательной корпорации на сотни миллионов, является объявлением войны общественному вещанию. Общественное вещание в демократическом обществе позволяет производить высококачественные передачи, имеющие социальную и культурную ценность, которые не зависят от тех, у кого есть деньги и интересы, а исключительно по коммерческим соображениям», ‒ сказано в заявлении.
Подобнее заявление не впервые прозвучало из уст Кархи. Несколькими днями ранее он заявил, что нет причин поддерживать общественное вещание в Государстве Израиль.
Чиновник сказал, что он хочет снять блоки и отменить регулирование в этой отрасли ради возобладания в нашей стране свободного рынка. Подробнее об этом читайте в материале «Курсора».