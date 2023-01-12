Сотни юристов протестуют против запланированной судебной реформы

Сотни юристов по всей стране протестуют против планов правительства радикально перестроить судебную систему.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
Адвокаты собираются перед судами в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Назарете, предупреждая, что эти действия подорвут правовую систему страны. Они размахивают израильскими флагами и плакатами, призывающими министра юстиции Ярива Левина остановить его планы.
«Верховный суд охраняет всех нас», — гласит одна из вывесок, и «безудержные политики погубят всех нас».
Другие заявили, что эти шаги подорвут Декларацию независимости Израиля.
«Курсор» сообщал, что Данон сделал заявление о судебной реформе.