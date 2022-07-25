Соцсети взорвала яркая пародия на путина от соратников Владимира Зеленского

В ролике актер предположил, о чем мог думать глава кремля, пока ждал президента Турции Эрдогана.

Актер студии Квартал 95, где ранее работал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, в своем пародийном видео высмеял президента рф владимира путина, который 19 июля в Тегеране ждал президента Турции Реджепа Эрдогана.

Ролик опубликован на его YouTube-канале.

Актер Юрий Великий представил, о чем мог думать путин, пока ожидал своего коллегу.

Артист написал, что лидеру рф путину на недавней встрече с президентом Турции Эрдоганом пришлось, переминаясь с ноги на ногу, прождать турецкого лидера целых 50 секунд. Для главы кремля это стало настоящим оскорблением и унижением.

Он также отмечает, что такое ожидание не идет ни в какое сравнение с опозданием путина к королеве Великобритании на 12 минут или, например, к Папе Римскому на целый час.

«Наконец, бункерный дедушка может почувствовать себя на их месте, а мы все можем узнать, о чем же в момент ожидания думал этот ботоксный старец», — подписал видео артист.

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