Соцсети взорвала яркая пародия на путина от соратников Владимира Зеленского

Актер студии Квартал 95, где ранее работал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, в своем пародийном видео высмеял президента рф владимира путина, который 19 июля в Тегеране ждал президента Турции Реджепа Эрдогана.
Ролик опубликован на его YouTube-канале.
Актер Юрий Великий представил, о чем мог думать путин, пока ожидал своего коллегу.
Артист написал, что лидеру рф путину на недавней встрече с президентом Турции Эрдоганом пришлось, переминаясь с ноги на ногу, прождать турецкого лидера целых 50 секунд. Для главы кремля это стало настоящим оскорблением и унижением.
Он также отмечает, что такое ожидание не идет ни в какое сравнение с опозданием путина к королеве Великобритании на 12 минут или, например, к Папе Римскому на целый час.
«Наконец, бункерный дедушка может почувствовать себя на их месте, а мы все можем узнать, о чем же в момент ожидания думал этот ботоксный старец», — подписал видео артист.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Курсор также сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!