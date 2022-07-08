Эксперт: может произойти новый перелом в войне рф против Украины

Военный эксперт Владимир Мартыненко заявил, что новый переломный момент в развязанной россией* войне против Украины может наступить ближе к осени.

Об этом сообщает «Сегодня».

По словам эксперта, первый переломный момент начался еще тогда, когда россияне начали отступать от Киевской, Черниговской, Сумской областей. Второй переломный момент связан с поставками высокоточного вооружения, способного уничтожать противника на дальних дистанциях. Украина должна получить это вооружение в августе и тогда ВСУ смогут наносить новые удары по противнику.

Мартыненко отметил, что все данные о поставках нового вооружения ВСУ обнародываются лишь тогда, когда вооружение уже используют на фронте. К августу, прогнозирует Мартыненко, врагу грозят разрушительные удары со стороны украинских защитников.

По его словам, сейчас самые тяжелые бои идут на Донбассе, но там хватает украинских сил для обороны Славянска, Краматорска и Бахмута.

«Оружия не может быть достаточно, оружия никогда не бывает достаточно, оно нужно еще и еще. То оружие, которое там есть, способно наносить огромный ущерб противнику. Насколько эффективно это будет происходить и сколько этого вооружения там — закрытая информация, говорить об этом мы будем по результатам уничтожения противника», — заявил Мартыненко.

Ранее Курсор писал, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

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СМИ: У россии осталось ракет на несколько месяцев войны. Россия за четыре месяца войны в Украине потратила более пяти тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас у рф остались только старые, не точные ракеты.

Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!