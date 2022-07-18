Совет ЕС-Израиль может собраться впервые за десятилетие

Премьер-министр Лапид поставил перед собой цель вновь созвать совет ассоциации ЕС-Израиль, который в последний раз проходил десять лет назад — в 2012 году.

В Брюсселе проходит заседание Совета по иностранным делам Европейского союза, в опубликованной повестке дня которого значится «возможный совет ассоциации ЕС-Израиль».

Совет ассоциации — это встреча, которая должна проводиться ежегодно между Израилем и ЕС для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. В последний раз обе стороны встречались в 2012 году, и Яир Лапид, будучи министром иностранных дел, поставил перед собой цель вновь созвать этот форум.

Высокопоставленный европейский чиновник недавно сообщил, что глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель задержал проведение форума между Израилем и ЕС из-за убийства журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу Акле в мае.

Израиль подписал Соглашение об ассоциации, определяющее его отношения с ЕС, в 1995 году и ратифицировал его в 2000 году. Израиль отменил Совет в 2013 году, когда ЕС разозлил Израиль, издав новые правила, согласно которым ни одна израильская организация, работающая или имеющая связи за «зеленой чертой», не может получать финансирование ЕС или иметь какое-либо сотрудничество с ЕС.

Курсор ранее писал, что глава правительства Венгрии Орбан раскритиковал санкции ЕС в сторону россии. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, который не раз попадал в скандалы из-за пророссийских высказываний и политик, раскритиковал Европейский союз за санкции в отношении россии*. По его словам, таким образом Европа «выстрелила себе в легкие».