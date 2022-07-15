Глава правительства Венгрии Орбан раскритиковал санкции ЕС в сторону россии

По словам Орбана, война идет не только на фронтах, но и в европейской экономике, и частью этого является рост цен на энергоносители.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, который не раз попадал в скандалы из-за пророссийских высказываний и политик, раскритиковал Европейский союз за санкции в отношении россии*. По его словам, таким образом Европа «выстрелила себе в легкие».

Об этом он сообщил в эфире национальной радиостанции “Kossuth”.

По словам Виктора Орбана, в Европе наблюдается рост цен на энергоносители. В результате в скором времени в Европе начнется сокращение рабочих мест, а также придется добиваться устойчивых цен на энергоносители. Европейская экономика вступает в рецессию.

Более того, Орбан заявил, что в Брюсселе должны признать санкции «ошибкой».

Орбану уже ответил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко напомнил, что санкции были введены в ответ на полномасштабную войну в Украине, которую начал владимир путин 24 февраля.

По словам Олега Николенко, санкции помогают привлечь агрессора к ответственности.

Ранее Курсор писал о дефолте россии*: пропущена выплата по евробондам. Рейтинговое агентство Moody’s заявило о дефолте рф, потому что инвесторы не получили выплаты по двум выпускам еврооблигации, общая сумма которых составляет 100 млн долларов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!