Спикер Кнессета раскритиковал Йоава Киша за угрозы генпрокурору: «Мы не можем этого допустить»

Ранее Йоав Киш обратился с прямой угрозой к генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре, заявив, что если она одобрит просьбу Бенни Ганца о назначении следующего начальника штаба Армии обороны Израиля в сезон выборов, она будет «немедленно заменена».

Спикер Кнессета Микки Леви осудил члена Ликуда Йоава Киша за высказывание последнего о том, что в случае победы его партии на предстоящих выборах правительство уволит генерального прокурора Гали Бахрав-Миару — или сделает это, если она одобрит назначение нового начальника штаба ЦАХАЛа. Сегодня министр обороны Бенни Ганц запросил разрешение на назначение — шаг, на который обычно не идет временное правительство.

«Это очень серьезно, что законодатель угрожает генеральному прокурору таким прямым образом», — говорит Леви, член коалиционной партии «Еш Атид». «Это невыносимая ситуация, которую мы не можем допустить в демократическом обществе. Можно спорить и не соглашаться с позицией юридических советников, но есть способ вести дебаты, и это не один из них».

Леви призывает Киша «взять назад свое высказывание».

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