США и Саудовская Аравия договорились не дать Ирану получить ядерное оружие

Тегеран и Эр-Рияд, ведущие шиитские и суннитские мусульманские державы на Ближнем Востоке, разорвали отношения в 2016 году из-за поддержки противоборствующих сторон в опосредованных войнах по всему региону.

США и Саудовская Аравия договорились о важности остановить Иран от «приобретения ядерного оружия» во время визита президента США Джо Байдена, говорится в совместном заявлении, распространенном саудовским государственным информационным агентством (SPA).

В заявлении говорится, что Байден также подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов поддержке «безопасности и территориальной обороны Саудовской Аравии и содействию способности Королевства получить необходимые возможности для защиты своего народа и территории от внешних угроз».

Тегеран и Эр-Рияд, ведущие шиитские и суннитские мусульманские державы на Ближнем Востоке, разорвали отношения в 2016 году из-за поддержки противоборствующих сторон в марионеточных войнах по всему региону, от Йемена до Сирии и других мест.

Саудовская Аравия и США подчеркнули необходимость дальнейшего сдерживания вмешательства Ирана во «внутренние дела других стран, его поддержки терроризма через своих вооруженных посредников и его усилий по дестабилизации безопасности и стабильности в регионе», говорится в заявлении.

Обе стороны подчеркнули важность сохранения свободного торгового потока через стратегические международные водные пути, такие как Баб-эль-Мандаб и Ормузский пролив.

Курсор ранее писал, что Байден «альтернативно» поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман поприветствовал президента США Джо Байдена в Королевском дворце Аль-Салам в Джидде.