Как и с Лапидом: Байден «альтернативно» поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии

Джо Байден поздоровался «кулак о кулак» с наследным принцем Саудовской Аравии в королевском дворце Джидды.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман поприветствовал президента США Джо Байдена в Королевском дворце Аль-Салам в Джидде.

Байден поздоровался с ним «кулак о кулак» возле дворца.

Президент приветствовал израильских лидеров таким же образом при высадке в Тель-Авиве, что было воспринято как часть мер предосторожности Белого дома в связи с COVID.

Затем некоторые аналитики предположили, что Байден отказался от рукопожатий израильским министрам, чтобы в дальнейшем избежать рукопожатия саудовскому лидеру, которого ЦРУ сочло ответственным за заказ убийства журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году.

Отметим, что Байден приехал в Джидду, чтобы провести пару двусторонних встреч с королем Салманом и его командой, а также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и его помощниками.

Байден затем примет участие в субботнем саммите GCC+3 и встретится с лидерами Египта, Ирака и ОАЭ перед вылетом домой.

Ранее мы писали, что Байден не пожал руки Лапиду и министрам в Израиле: представитель США озвучил важную деталь.

Напомним, что Байден возмутил саудовских журналистов. Наблюдая за пресс-конференцией Байдена и Аббаса из пресс-центра в отеле Intercontinental в Джидде, десятки саудовских репортеров вздохнули от разочарования, когда президент США изо всех сил пытался произнести имя их убитой коллеги Ширин Абу Акле.