США вновь открыли посольство в Киеве

Посольство США закрылось 14 февраля, за десять дней до начала полномасштабного вторжения россии. Перед самым началом вторжения США перевели весь персонал Госдепартамента из Украины в Польшу по соображениям безопасности.

Посольство США в Киеве официально открылось в среду после трехмесячного закрытия в связи с вторжением россии* в Украину 24 февраля.

«Мы официально возобновляем работу», — заявил пресс-секретарь Дэниел Лангенкамп незадолго до того, как над посольством был поднят флаг США.

Он сказал, что первоначально в миссию вернется небольшое количество дипломатов.

Консульские операции не возобновятся сразу же, а рекомендации Госдепартамента о запрете поездок по Украине остаются в силе, сказал Лангенкамп.

«Курсор» ранее передавал о мести партизанов: оккупированные россией Мелитополь и Херсон не сдаются. Партизанское движение на оккупированной россией* территории юго-востока Украины проводит диверсии в тылу врага: взрывает мосты, уничтожает оккупантов, поддерживает местное население.

Также мы передавали, что солдаты рф покупают справки и даже ложатся в психушки, чтобы не служить — перехват разговора.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!