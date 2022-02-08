США вступили в конфликт с Россией и Китаем по поводу целесообразности санкций ООН

Представитель Москвы на заседании Совета Безопасности утверждает, что меры, введенные отдельными странами, могут быть незаконными. США отвергают это утверждение.

В понедельник в Совете Безопасности ООН Соединенные Штаты и их союзники вступили в конфликт с Россией и Китаем по поводу полезности и воздействия санкций ООН, которые в настоящее время введены в отношении стран от Северной Кореи до Йемена и Конго, а также экстремистских группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство», их филиалов и сторонников.

Об этом пишет Times Of Israel.

Россия, которая председательствует в Совете на этом заседании и выбрала тему — предотвращение гуманитарных и непредвиденных последствий санкций — также выступила против односторонних санкций, введенных Соединенными Штатами, Европейским союзом и другими странами и группами.

Глава политического отдела ООН Розмари ДиКарло сообщила совету, что существует 14 санкционных режимов ООН. Например, в Ливии, Мали, Южном Судане и Йемене они поддерживают разрешение конфликтов; в Гвинее-Бисау они направлены на предотвращение неконституционной смены правительства; в Центральноафриканской Республике, Конго и Сомали они сдерживают незаконную эксплуатацию природных ресурсов, которые финансируют вооруженные группы; в Северной Корее они направлены на деятельность по распространению; и они сдерживают террористические угрозы «Исламского государства» и «Аль-Каиды».

Курсор ранее писал, что Россия пытается оправдать вторжение в Украину. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия ведет кампанию дезинформации, чтобы дестабилизировать ситуацию и оправдать вторжение в Украину.

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