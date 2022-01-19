США ввели санкции против трех человек, связанных с Хизбаллой

Соединенные Штаты во вторник ввели санкции против трех бизнесменов, связанных с террористической организацией «Хизбалла«.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Министерство финансов добавило Аделя Диаба, Али Мохамада Дауна, Джихада Салема Аламе и их компанию Dar Al Salam for Travel & Tourism в санкционный список, говорится в заявлении министерства.

«Через таких бизнесменов, как те, что были включены в список сегодня, «Хизбалла» получает доступ к материальной и финансовой поддержке через законный коммерческий сектор для финансирования своих террористических актов и попыток дестабилизировать политические институты Ливана», — добавили в казначействе.

Согласно принятым во вторник мерам, вся собственность, принадлежащая трем мужчинам, и их бизнес, находящийся в США, должны быть заблокированы и сообщены в министерство, а все операции, связанные с этой собственностью, запрещены гражданам США.

Курсор ранее сообщал, что в ЦАХАЛе показали очередной провальных запуск дрона Хизбаллой. Видео, которые солдаты ЦАХАЛа смогли получить с помощью сбитого дрона террористов, показали в сети. С помощью этих дронов удалось вытащить фотографии и видео, на которых видны люди, запустившие эти устройство для слежки за израильскими военными.

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