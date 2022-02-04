США ввели визовые санкции против Беларуси

Министерство иностранных дел напомнило, что во время прошлогодних летних Олимпийских игр в Токио белорусская олимпийская спортсменка Кристина Тимановская была насильно возвращена в Минск.

Государственный департамент США ввел визовые ограничения для белорусских граждан, которые участвовали в деятельности против диссидентов за рубежом.

Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента Энтони Блинкена, опубликованном в четверг 3 февраля.

Таким образом, новые ограничения были введены в рамках «запрета Хашогги».

«Сегодняшние меры направлены против ряда белорусских граждан за их участие в серьезной деятельности против диссидентов, осуществляемой вне национальной юрисдикции», — говорится в документе.

Министерство иностранных дел напомнило, что во время прошлогодних летних Олимпийских игр в Токио белорусская олимпийская спортсменка Кристина Тимановская была насильно возвращена в Минск.

«Мы солидарны с г-жой Тимановской и всеми теми, кто столкнулся с попытками режима заставить замолчать инакомыслие», — заявили в департаменте, призвав Александра Лукашенко «прекратить репрессии против гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, адвокатов и других белорусов».

Имена тех, кто попал в «черный список» США, не разглашаются.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Мьянмы. После госпереворота в феврале прошлого года страны запада начали вводить санкции против военного правительства Мьянмы, которое находится у власти до сих пор и не предприняло никаких шагов по нормализации политической ситуации в стране.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.