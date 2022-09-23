США заявили, что никогда не признают российские «дешевые пародии на избирательный процесс»

Соединенные Штаты никогда не признают результаты псевдореферендумов на временно захваченных территориях Украины, являющихся «дешевыми пародиями на избирательный процесс».

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

По его словам, россия* неоднократно использовала фальшивые «избирательные» процессы, пытаясь придать видимости легитимности своей кампании покорения с помощью марионеток и доверенных лиц. По словам американского посла, это можно было наблюдать в 2014 году, когда кремль организовывал сфальсифицированные «референдумы» в украинских Крыму, Луганщине и Донетчине.

Он добавил, что все очевидно, что рф «почти не имеет поддержки на юге и востоке Украины и сейчас ее вытесняют с этой территории».

Он заверил, что Соединенные Штаты никогда не признают таких дешевых пародий на избирательный процесс, и все цивилизованные страны должны продолжать четко давать понять, что такие пропагандистские трюки никогда не будут признаны законными.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!