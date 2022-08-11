Стало известно, кого Китай считает «зачинщиком» войны в Украине

В Китае зявили, что их отношения с россией «вступили в лучший период в истории, отмеченный наивысшим уровнем взаимного доверия, наивысшей степенью взаимодействия и наибольшей стратегической важностью».

Китай считает Соединенные Штаты «главным виновником» войны в Украине. Об этом заявил посол Китая в Москве Чан Ханьхуэй.

Ханьхуэй обвинил Вашингтон в том, что «он загоняет россию* в угол из-за неоднократных расширений оборонного альянса НАТО и поддержки сил, стремящихся интегрировать Украину в Европейский Союз в противовес москве».

«Будучи зачинщиком и главным виновником украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентно всеобъемлющие санкции против россии, продолжает поставлять оружие и военную технику в Украину. Их конечная цель — истощить и раздавить россию долгой войной и санкциями», — подчеркнул посол.

По словам Ханьхуэя, США «пытаются использовать в Украине ту же тактику, что и на Тайване», чтобы «возродить менталитет холодной войны».

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!