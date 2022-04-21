Стало известно, сколько солдат рф погибли в Украине: кремль скрывает эти потери

11:00, Вчера
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
Российские солдаты фото
Фото: depositphotos.com

На российском ТВ продолжают рассказывать сказки, что «спецоперация идет по плану» и «потери незначительные», но реальности это никак не меняет — число погибших растет с каждым днем. И рано или поздно россияне, не дождавшиеся родственников и друзей домой, все поймут.

Российские войска с 24 февраля по 21 апреля потеряли в Украине уже около 21 тысяч человек. Потери армии рф* растут с каждым днем.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Также враг потерял 829 танков, 2118 боевых бронированных машин, артиллерийских систем — 393, 136 реактивных систем залпового огня, 67 средств противовоздушной обороны, 172 самолета, 151 вертолет, 1508 единиц автомобильной техники, 166 беспилотников оперативно-тактического уровня, 27 единиц специальной техники и 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Отметим, ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что война не будет долгой, поскольку Украина владеет достаточными ресурсами, которые только растут, а российские — наоборот иссякают из-за санкций.

Курсор ранее писал, что россия незаконно вывезла полмиллиона украинцев. Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Эстонии рассказал о демографической катастрофе в Украине — мирных граждан незаконно вывозят из страны и насильно переселяют на дальний восток.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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