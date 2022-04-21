Стало известно, сколько солдат рф погибли в Украине: кремль скрывает эти потери

Российские войска с 24 февраля по 21 апреля потеряли в Украине уже около 21 тысяч человек. Потери армии рф* растут с каждым днем.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Также враг потерял 829 танков, 2118 боевых бронированных машин, артиллерийских систем — 393, 136 реактивных систем залпового огня, 67 средств противовоздушной обороны, 172 самолета, 151 вертолет, 1508 единиц автомобильной техники, 166 беспилотников оперативно-тактического уровня, 27 единиц специальной техники и 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Отметим, ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что война не будет долгой, поскольку Украина владеет достаточными ресурсами, которые только растут, а российские — наоборот иссякают из-за санкций.

Курсор ранее писал, что россия незаконно вывезла полмиллиона украинцев. Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Эстонии рассказал о демографической катастрофе в Украине — мирных граждан незаконно вывозят из страны и насильно переселяют на дальний восток.