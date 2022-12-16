Стало известно, сколько солдат рф уже погибли в Украине: кремль продолжает скрывать эти цифры

Количество убитых приближается к 100 тысячам, а число раненых россиян давно перевалило за 250 тысяч. И это только подтвержденные факты, реальное число может быть еще больше.

По состоянию на утро 16 декабря украинские военные уже ликвидировали около 97 тыс. 270 российских военных, 680 из них — за последние сутки. При этом реальное число убитых солдат рф* может быть куда выше, так как эти цифры отображают только подтвержденные факты. А собрать сведения на оккупированных териториях или в зонах активных боевых действий пока невозможно.