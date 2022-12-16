Стало известно, сколько солдат рф уже погибли в Украине: кремль продолжает скрывать эти цифры

11:59, Сегодня
Политика, Происшествия
солдат россии с пистолетом фото
Фото: depositphotos.com

Количество убитых приближается к 100 тысячам, а число раненых россиян давно перевалило за 250 тысяч. И это только подтвержденные факты, реальное число может быть еще больше.

По состоянию на утро 16 декабря украинские военные уже ликвидировали около 97 тыс. 270 российских военных, 680 из них — за последние сутки. При этом реальное число убитых солдат рф* может быть куда выше, так как эти цифры отображают только подтвержденные факты. А собрать сведения на оккупированных териториях или в зонах активных боевых действий пока невозможно.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Также по состоянию на 16 декабря украинские защитники уничтожили 2980 (+5) танков, 5952 (+6) боевых бронированных машин, 1946 (+3) артиллерийских систем, 410 (+4) реактивных систем залпового огня, 211 (+0) средств противовоздушной обороны, 281 (+0) самолетов, 264 (+0) вертолетов, 1648 (+4) беспилотников оперативно-тактического уровня, 592 (+0) крылатых ракет, 16 (+0) кораблей/катеров, 4563 (+0) автомобильной техники и автоцистерн и 172 (+0) единиц специальной техники.

Данные уточняются.

«Курсор» писал ранее, что минимальные политические цели, которые преследует российская федерация в войне против Украины, не изменились. Агрессор все еще пытается заполучить контроль над всей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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