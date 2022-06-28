Стивен Кинг назвал обстрелы в Украине террористическими атаками

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что ракетные удары россии* по объектам гражданской инфраструктуры в Украине являются фактически террористическими атаками.

Об этом он написал в Твиттере.

Кинг обвинил россиян в терроризме и написал «Слава Украине!».

Так писатель отреагировал на новость, что 27 июня российская ракета попала в торгово-развлекательный центр в Кременчуге. В настоящее время известно о более 20 погибших. Врачи оказали помощь 59 потерпевшим.

Ранее Кинг публично осудил вторжение россии в Украину и заявил, что больше не будет заключать контракты с российскими издательствами.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!