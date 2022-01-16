Сторонники Нетаниягу собрали 1 млн шекелей за 3 часа

Кампания по покрытию судебных издержек лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу собрала 1 миллион шекелей (321 000 долларов) в течение трех часов.

Об этом пишет Times Of Israel.

Нетаниягу, обвиняемый в коррупции по трем делам, включая взяточничество, обвинил правоохранительные органы в подстрекательстве к политически мотивированному «перевороту» вместе с левыми, СМИ, полицией и другими.

Сторонник Нетаниягу Йинон Магал открыл сбор средств в тот момент, когда распространились сообщения о переговорах о признании вины, которые Нетаниягу ведет с прокурорами.

Курсор ранее писал, что Нетаниягу начал переговоры по поводу заключения судебной сделки. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу начал вести переговоры с генпрокурором Авихаем Мандельблитом. Предполагается, что это будет означать, что 72-летний Нетаниягу окончит свою политическую карьеру.

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