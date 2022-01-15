Нетаниягу начал переговоры по поводу заключения судебной сделки

В рамках сделки бывший премьер отделается штрафом и несколькими месяцами общественных работ, но не сможет занимать выборные должности в течение семи лет.

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу начал вести переговоры с генпрокурором Авихаем Мандельблитом. Предполагается, что это будет означать, что 72-летний Нетаниягу окончит свою политическую карьеру.

Об этом сообщили на 12 телеканале.

Отметим, что против бывшего главы правительства и лидера партии «Ликуд» было возбуждено три уголовных дела. Речь идет о делах о присвоении церемониальных драгоценностей на сумму в более 200 тысяч шекелей, о сговоре с главным издателем «Едиот Ахронот» и сговоре с владельцем новостного сайта «Walla» и телекоммуникационной компании «Безек».

В рамках сделки Нетаниягу должен признать свои действия «позорными».

Ранее редакция Курсора сообщала, что Мансур Аббас раскритиковал Нетаниягу в связи с требованием продолжить посадку деревьев в Негеве. Председатель «РААМ» Мансур Аббас во вторник вечером обрушился с критикой на лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу в связи с требованием «РААМ» прекратить посадку деревьев в бедуинских деревнях на юге страны.

Кроме того, мы писали, что Верховный суд одобрил обыск телефонов бывших помощников Нетаниягу. Верховный суд во вторник разрешил полиции обыскать телефоны двух помощников бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, обвиняемых в попытке запугать ключевого свидетеля судебного процесса против их бывшего начальника, несмотря на то, что предыдущий обыск был проведен незаконно.

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