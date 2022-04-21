Страны G7 анонсировали 24 млрд долларов помощи Украине

«Международные организации и многосторонние форумы больше не должны продолжать вести с россией привычный бизнес», — говорится в совместном документе.

Министры финансов стран G7 объявили, что предоставят Украине более $24 млрд дополнительной финансовой помощи в 2022 году и готовы увеличить эту поддержку в случае необходимости.

Об этом пишет Reuters.

В своем заявлении министры также выразили сожаление по поводу участия россии* в международных форумах, включая проходящие на этой неделе встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Международные организации и многосторонние форумы больше не должны продолжать вести с россией привычный бизнес», — говорится в документе.

Члены G7 также подтвердили свою решимость продолжать давление на Москву с целью прекращения ее агрессии в Украине и пообещали «согласованные действия» для дальнейшего «увеличения стоимости войны для россии».

Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.

Также мы передавали, что украинский олигарх пообещал восстановить Мариуполь. Бизнесмен Ринат Ахметов, известный украинский бизнесмен и меценат, пообещал сделать все возможное для восстановления родного для него города Мариуполь, где находятся его металлургические заводы.