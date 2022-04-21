Страны G7 анонсировали 24 млрд долларов помощи Украине

Министры финансов стран G7 объявили, что предоставят Украине более $24 млрд дополнительной финансовой помощи в 2022 году и готовы увеличить эту поддержку в случае необходимости.
Об этом пишет Reuters.
В своем заявлении министры также выразили сожаление по поводу участия россии* в международных форумах, включая проходящие на этой неделе встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка.
«Международные организации и многосторонние форумы больше не должны продолжать вести с россией привычный бизнес», — говорится в документе.
Члены G7 также подтвердили свою решимость продолжать давление на Москву с целью прекращения ее агрессии в Украине и пообещали «согласованные действия» для дальнейшего «увеличения стоимости войны для россии».
Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.
Также мы передавали, что украинский олигарх пообещал восстановить Мариуполь. Бизнесмен Ринат Ахметов, известный украинский бизнесмен и меценат, пообещал сделать все возможное для восстановления родного для него города Мариуполь, где находятся его металлургические заводы.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!