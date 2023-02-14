Страны НАТО не исключают свое участие в войне — готовят секретный план

В нем будут содержаться требования к государствам Альянса в случае конфликта.

Североатлантический Альянс разрабатывает секретные инструкции на случай участия стран блока в конфликте, при котором союзники должны защищать друг друга по статье 5.

Об этом сообщает «Bloomberg«.

По данным издания, на встрече в Брюсселе на этой неделе министры обороны стран блока подпишут новые политические инструкции, которые установят инвестиционные требования к союзникам для подготовки к потенциальной будущей военной деятельности.

«В секретных инструкциях будут планироваться способы одновременного участия НАТО в так называемом высокоинтенсивном конфликте по статье 5, когда союзники должны защищать друг друга, а также вне зоны действия этой статьи», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что союзникам по НАТО будет предложено направить инвестиции на возможности, необходимые для коллективной обороны, такие как более тяжелые силы, а также более противовоздушной и противоракетной обороны.

«Руководство Альянса также подчеркнет необходимость более крупных инвестиций в цифровую модернизацию и подчеркнет необходимость комплексного использования данных, собранных от сил», — пишет издание.

После принятия указаний военное командование НАТО в течение следующих месяцев подробно определит требования к каждому союзнику.

Ранее «Курсор писал» о том, что россияне не готовы идти на риск и усугублять отношения с НАТО. Эксперты Института по изучению войны считают, что Североатлантический альянс понимает угрозу провокаций, исходящую со стороны страны-агрессора, а значит полностью контролирует свой ответ и степень ответной эскалации.