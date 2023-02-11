В ISW предположили, готов ли путин пойти на эскалацию конфликта с НАТО

В пятницу, 10 февраля, российская федерация* нанесла по территории Украины очередной массированный удар. Но несколько ракет, выпущенных оккупантами, пролетели воздушным пространством Румынии, которая является членом НАТО. Аналитики ISW предположили, зачем это рф, поскольку это можно считать эскалацией конфликта с Североатлантическим альянсом.

Об этом говорится в отчете Института по изучению войны.

Эксперты считают, что глава кремля не готов идти на рыск и усугублять отношения с НАТО, поэтому пролет российских ракет над Румынией маловероятно является целью вызвать эскалацию конфликта. И Североатлантический альянс понимает угрозу провокаций, исходящую со стороны страны-агрессора, а значит полностью контролирует свой ответ и степень ответной эскалации.

В ISW уверены, что путин не будет намерено начинать конфликт с НАТО.

«Курсор» писал ранее, что россия в пятницу, 10 февраля, выпустила более 50 ракет по Украине, но большая часть этих ракет была сбита средствами ПВО.

Еще мы писали, что Молдова осудила нарушение ее воздушного пространства российской ракетой «Калибр». Там продолжают внимательно следить за ситуацией.

Напомним, что в ближайшее время ожидается, что российская федерация пойдет в новое полномасштабное наступление, уже на Донбассе начались ожесточенные бои. В частности, оккупанты могут попытаться снова захватить столицу Украины. В СНБО ответили, есть ли у противника сейчас силы для реализации такого плана.

Читайте также, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что россия вторглась на чужую территорию и начала совершать массовые военные преступления, а это никак нельзя решить мирным путем. Конец войны может быть зафиксирован при выполнении трех элементов.