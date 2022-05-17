Суд обязал семью Нетаниягу дать показания по делу о клевете против Ольмерта

Яир и Сара Нетаниягу будут вынуждены выступить свидетелями в суде по делу о клевете против бывшего премьер-министра Израиля. Суд также отклонил просьбу адвокатов Нетаниягу исключить некоторых лиц из списка сведетелей.

Суд обязал семью Нетаниягу выступить в качестве свидетелей по делу о клевете против бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта.

Согласно сообщению, члены семьи лидера оппозиции будут вынуждены дать показания по делу, в котором Биньямин Нетаниягу, его жена и сын Яир подали в суд на Ольмерта за то, что тот усомнился в их вменяемости.

Судья по делу о клевете также отклонил просьбу адвокатов Нетаниягу исключить из списка свидетелей, вызванных Ольмертом, личного врача семьи.

Следующее слушание назначено на 12 июня в магистратском суде Тель-Авива.

Курсор ранее писал, что прокуратура добивается изменения обвинительного заключения по делу Нетаниягу о коррупции. Прокуроры просят окружной суд Иерусалима внести изменения в обвинительное заключение по делу о коррупции лидера оппозиции Биньямина Нетанияну на фоне перекрестного допроса государственного свидетеля Шломо Фильбера, бывшего доверенного лица экс-премьера.

Также сообщалось, что Нетаниягу сказал, что хочет видеть Шакед в Ликуде. Лидер оппозиции и председатель партии Ликуд Биньямин Нетаниягу надеется привлечь министра внутренних дел Айелет Шакед (Ямина) в партию Ликуд, но сталкивается с сопротивлением внутри собственной фракции, сказал в пятницу высокопоставленный депутат от Ликуда.