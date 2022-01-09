Судья сделал замечание Нетаниягу за просьбу об отсрочке слушаний: «Выходите из дома пораньше»

Сегодня Нетаниягу попросил перенести первое слушание по делу с 9 до 10 часов утра, чтобы учесть задержки, связанные с безопасностью.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу получил замечание от судьи, а его просьба о переносе времени слушаний по его делу против бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта была отклонена.

Об этом пишет Times Of Israel.

В мае Нетаниягу подал иск о клевете против Ольмерта после того, как Ольмерт назвал семью Нетаниягу «психически больной».

Судья отклонил просьбу, отметив, что время и дата были назначены еще в конце октября: «Способ избежать задержек из-за мер безопасности — это, конечно, выйти из дома пораньше».

Судья отметил, что все стороны дела, которые не явятся в суд в назначенный час, будут считаться нарушившими его постановление о назначении даты слушаний на завтра.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что журналисты представили записи разговоров Нира Хефеца с семьей Нетаниягу. Бывший помощник Биньямина Нетаниягу по связям с общественностью Нир Хефец, возглавлявший в офисе тогдашнего премьер-министра контакты с представителями СМИ, даст в суде показания по делу 4000.

Кроме того, стало известно, что ЦАХАЛ провел учения с имитацией похищений людей в Иудее и Самарии. Несмотря на то, что такие похищения являются редкостью, военные военные отработали даже самые сложные сценарии. Армия обороны Израиля провели учения в Иудее и Самарии, имитируя похищение людей, сценарий, аналогичный смертоносным событиям, предшествовавшим войне с Газой 2014 года.

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