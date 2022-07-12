Свидетели опровергают утверждения о том, что Нетаниягу получал подарки из-за искренней дружбы

Хадас Кляйн, личный помощник голливудского продюсера Арнона Мильчана, заявила, что не пыталась скрыть сообщения в телефоне о том, по какой причине Нетаниягу получал подарки.

Ключевой свидетель государственного обвинения по делу о коррупции Биньямина Нетаниягу заявила суду, что она не пыталась намеренно скрыть сообщения на своем телефоне во время допросов, в то время как защита излагает свои аргументы о том, что роскошные подарки были сделаны Нетаниягу по искренней дружбе, а не за услугу.

Хадас Кляйн, личный помощник голливудского продюсера Арнона Мильчана и помощник австралийского миллиардера Джеймса Пэкера, предстала перед окружным судом Иерусалима для начала перекрестного допроса со стороны защиты после трех дней дачи показаний по делу 1000.

В очевидной попытке представить дорогие подарки Нетаниягу как обмен между друзьями, адвокат защиты Амит Хаддад представил переписку между Кляйн и Пэкером, а также Кляйн и Сарой Нетаниягу.

Когда Хаддад говорит Кляйн, что сообщения, показанные суду, являются примером теплых дружеских отношений с Сарой Нетаниягу, исполнительный помощник отвечает, что быть любезной с людьми было частью ее работы.

«Я делала это с радостью, потому что это моя работа, и я делаю все необходимое, включая любезность. Это часть моей работы — я не могу сказать Арнону, что я не согласна это делать, потому что тогда меня отправят домой», — говорит Кляйн.

В очевидной попытке подорвать ее показания и намекнуть на предвзятость, Хаддад спросила Кляйн о ее политических взглядах, ссылаясь на статью, в которой говорится, что она занимает левоцентристскую позицию в политическом спектре.

«Я не думаю, что есть кто-то без [политических] взглядов», — говорит Кляйн. «Это меня шокирует. Я никогда ничего не делала из-за политических взглядов. Кстати, я считаю Биньямина Нетаниягу великим лидером».

Затем Хаддад спросила Кляйн, голосовала ли она за Нетаниягу на последних выборах, но Кляйн отметила, что ей не нужно раскрывать, за кого она проголосовала.

Курсор ранее писал, что судья отклонил просьбу Ольмерта пересмотреть показания Сары Нетаниягу. Сара Нетаниягу в суде заявила, что никогда не употребляла алкоголь, однако на другом судебном деле помощник киномагната Арнона Мильчана рассказала о том, что постоянно покупала семье Нетаниягу сигары и Шампанское.