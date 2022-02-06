Тиква Хадаша и Кахоль-Лаван поддержат закон о гражданстве

Партии Гидеона Саара и Бени Ганца объявили о том, что они не дадут Ницану Горовицу провалить Закон о гражданстве, который заявляют, что он «недемократический и расистский».

Партия «Тиква Хадаша» объявила в воскресенье утром, что ее министры проголосуют сегодня на заседании кабинета министров в пользу Закона о гражданстве (запрет на воссоединение семей) и отклонения поданных по этому вопросу апелляций на решения министерского комитета по законодательству.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Партия Кахоль-Лаван также решила поддержать Закон о гражданстве, и партия заявила, что не позволит депутатам нарушать партийную дисциплину при голосовании. «Кахоль-Лаван поддерживает Закон о гражданстве, который является важным законом о безопасности, в соответствии с формулировкой, сформулированной Министерством внутренних дел, или путем другого компромисса».

Вчера вечером председатель Мерец и министр здравоохранения Ницан Горовиц поставил под угрозу целостность коалиции из-за намерения министра внутренних дел Айелет Шакед принять закон о гражданстве голосами депутатов от оппозиции.

«Это расистский закон, который дискриминирует арабских граждан Израиля, и ему не место в демократическом государстве. Айелет Шакед вступает на очень опасный путь: принять такой недемократический и расистский закон, как закон о гражданстве, и сделать это с помощью голосов оппозиции — это скользкий путь. Наш ответ будет резким и болезненным, и за это придется заплатить».

Курсор ранее писал, что Саар утвердил антибойкотные правила в Израиле. Министр юстиции утвердил правила, которые не позволят организациям и компаниям, бойкотирующим государство Израиль, получать налоговые льготы и ограничивающие участие в тендерах.

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