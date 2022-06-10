У Израиля появился первый посол в Бутане

Посол Израиля в Индии подал официальную просьбу стать послом в Бутане. В ходе официального визита посол встретился с премьер-министром Бутана и министром иностранных дел королевства.

Посол Израиля в Индии Наор Гилон в ходе трогательной церемонии вручил официальную просьбу о назначении послом королю Бутана Джигме Кхесар Намгьел Вангчуку и, таким образом, стал первым послом Израиля в этой стране.

В ходе официального визита посол встретился с премьер-министром Бутана и министром иностранных дел королевства, а также провел встречи в области инноваций, водных ресурсов и сельского хозяйства.

Посол Гилон сказал: «Я очень рад стать первым послом Государства Израиль в Бутане. С момента установления отношений в декабре 2020 года мы совместно продвинули ряд успешных проектов в различных областях. Во время визита я также смог вблизи убедиться в огромной признательности, которую бутанский народ испытывает к Израилю».