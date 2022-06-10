У Израиля появился первый посол в Бутане

Посол Израиля в Индии Наор Гилон в ходе трогательной церемонии вручил официальную просьбу о назначении послом королю Бутана Джигме Кхесар Намгьел Вангчуку и, таким образом, стал первым послом Израиля в этой стране.
В ходе официального визита посол встретился с премьер-министром Бутана и министром иностранных дел королевства, а также провел встречи в области инноваций, водных ресурсов и сельского хозяйства.
Посол Гилон сказал: «Я очень рад стать первым послом Государства Израиль в Бутане. С момента установления отношений в декабре 2020 года мы совместно продвинули ряд успешных проектов в различных областях. Во время визита я также смог вблизи убедиться в огромной признательности, которую бутанский народ испытывает к Израилю».
Курсор ранее писал, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя. Джохара Канифс, дочь заместителя мэра Фараджа Канифса, погибла прошлой ночью, когда ее машина взорвалась. Об этом сегодня высказался мэр города Шефарам Урсан Ясин.