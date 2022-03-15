У рф остались силы на 10 дней войны — экс-командующий войсками США в Европе

Бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес, считает, что у россии* остаются ресурсы еще на 10 дней войны с ведением наступательных операций.

Об этом он написал Твиттере.

Генерал призвал при этом Запад усилить поддержку Украины оружием. По его словам, это приблизит победу украины над российским агрессором.

Он также отметил, что силы рф иссякнут на протяжении следующих 10 дней, если сохранять давление. У них проблемы с человеческими ресурсами, нехватка боеприпасов. Потому важно расширить поддержку Украины, чтобы она могла уничтожать российскую артиллерию, ракеты и крылатые ракеты.

По его мнению, Украине больше всего нужны виды вооружения, которые позволят уничтожать российскую артиллерию наземного и морского базирования, в частности пусковые установки для ракет.

Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты намерены превратить Херсон в подобие ДНР.

В Украине рассказали, когда россия потеряет способность наступать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!