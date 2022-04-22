У Саакашвили резко ухудшилось здоровье, у него отказывают ноги

12:25, Сегодня
Политика, Мировые новости
Михаил Саакашвили фото
Фото: depositphotos.com

У грузинского политика нарушена артикуляция языка и отказывают ноги. Это свидетельствует об отсутствии должного лечения, что  приравнивается к пыткам.

У бывшего лидера Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили начались проблемы со здоровьем – у него нарушена артикуляция языка и отказывают ноги.

Об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Фейсбуке.

Омбудсмен напомнила, что он попросил помощи врача во время судебного заседания в городском суде Тбилиси. У Михеила нарушена артикуляция языка и начали отказывать ноги. По ее данным, Саакашвили практически не может принимать пищу, в результате чего он потерял около 12 килограмм и постоянно чувствует слабость и бессонницу.

Также, как отметила украинский омбудсман, в руставское пенитенциарное учреждение, где находится Саакашвили, с декабря прошлого года не допускают независимых врачей.  Как сказала Денисова, это свидетельствует об отсутствии должного лечения, определенного консилиумом медиков, собранных по требованию народного защитника Грузии, что  приравнивается к пыткам.

Она призвала власти Грузии обеспечить Саакашвили надлежащую медицинскую помощь и соблюдать нормы международного права.

Курсор уже сообщал, что Саакашвили после голодовки начал плевать кровью.

Появились видео издевательств над Саакашвили в тюрьме.

Саакашвили заявил об избиении по дороге в тюремную больницу.

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Автор материала:
Тали Малкина
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