Саакашвили после голодовки начал плевать кровью

Одним из последствий длительной голодовки грузинского и украинского политика Михаила Саакашвили, который находится в тюремном заключении, стала кровавая рвота.

О стремительном ухудшении состоянии Саакашвили сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

« Появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе поставила в известность грузинскую власть о необходимости привлечь врача-гастроэнтеролога к медобследованию Михаила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота. Однако уже второй день консилиум не имеет доступа к Михаилу для проведения соответствующих процедур», – сообщает Денисова.

Саакашвили голодает уже на протяжении 40 дней, в результате чего его самочувствие стремительно ухудшается.

«Я всегда был далек от политики и сейчас обращаюсь к вам как сын. Сын, который видит, что его отцу угрожает опасность. Искренне хочу, чтобы настало время, когда общество вместе, объективно и сбалансированно оценит прошлое. Но то, что происходит сейчас, уже вышло за рамки политического правосудия и превратилось в очень опасное и уродливое сведение счетов. Налицо в лучшем случае халатность, а в худшем — умышленное убийство», – заявил сын Саакашвили Эдуард.

При этом представители минюста Грузии отказали Людмиле Денисовой в праве посетить Михаила Саакашвили.

«Грузинское законодательство не предусматривает вход народного защитника Украины, и такой необходимости нет, мы не обязаны. Соответственно, когда заключенный находится в лечебном учреждении, мы обязаны максимально постараться защитить его здоровье… Именно с этим мотивом народного защитника пока не впустили», – заявила министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

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