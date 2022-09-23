У Зеленского назвали принудительную мобилизацию в рф «этническими чистками»

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что, объявив принудительную мобилизацию в рф*, кремль проводит настоящие этнические чистки в национальных республиках.

Об этом Подоляк написал в Твиттере.

По его мнению, непропорциональная массовая принудительная мобилизация в национальных республиках рф – Бурятии, Якутии – это настоящие этнические чистки местного населения со стороны москвы.

“Народам рф пора вспомнить о национальном достоинстве и не отправлять своих детей умирать на чужой войне”, — заявил Подоляк.

Как сообщал Укринформ, 21 сентября президент россии владимир путин подписал указ о «частичной мобилизации», министр обороны рф сергей шойгу заявил, что в рф будут мобилизованы 300 тысяч резервистов. Пункт указа о количестве подлежащих мобилизации лиц не опубликован. По данным СМИ, этот пункт позволяет минобороны россии призвать один миллион человек.

Ранее Курсор информировал, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!