У Зеленского объяснили, зачем рф начала информационную кампанию о «грязной бомбе»

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российская федерация* начала организованную информационную кампанию о «грязной бомбе» для легализации своих преступлений.

Об этом он написал в Твиттере.

По его словам, руководство рф начало рассказывать миру очередные байки, не имея при этом ни одного подтверждения своих слов. При этом Украина всегда открыта к проверкам МАГАТЭ, заверил Подоляк.

Отметим, ранее министр обороны рф сергей шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Франции Себастьеном Лекорню, Турции Хулуси Акаром и Великобритании Беном Уоллесом, во время которых «выразил обеспокоенность в связи с якобы возможным применением Украиной «грязной бомбы».

Президент Владимир Зеленский считает, что заявления россии о якобы использовании Украиной «грязной бомбы» свидетельствуют о том, что россия уже все подготовила, поэтому мир должен максимально жестко на это отреагировать.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!