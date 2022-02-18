У Зеленского предупредили о провокациях: боевики могут сами начать обстреливать людей, которых эвакуируют

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что эвакуация из неподконтрольной территории Донбасса может быть элементом провокации. Власти опасаются, что боевики могут обстрелять одну из эвакуационных колонн, чтобы обвинить в этом украинскую сторону.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сейчас наблюдается тревожная ситуация, которая не сводится просто к пропаганде. Украина не хочет войны и точно не собирается осуществлять какие-либо наступательные операции на Донбассе, заверил он.

По его мнению, оккупационные силы применяют всю свою фантазию, чтобы хоть как-то оправдать свои провокационные действия, направленные на обострение. Вполне вероятно, что оккупанты сами же обстреляют одну из таких «эвакуационных» колонн, чтобы обвинить Украину. Это очевидный мотив.

Он призвал российскую сторону оставить Донбасс в покое, выполнять свои переговорные обязательства и если кого и «эвакуировать» из ОРДЛО, так это свою военную технику и свои оккупационные структуры.

Как рассказывал ранее Курсор, оккупационные власти запугивают местное население Донецкой и Луганской области, распространяя фейки о якобы готовящейся операции Вооруженных сил Украины. Людей призвали срочно покинуть города и ехать в Ростовскую область РФ.