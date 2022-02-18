На оккупированной части Украины объявили эвакуацию в РФ, в Кремле ничего об этом не знают

По его словам, в ходе обстрелов населенных пунктов может подвергаться угрозе жизнь и здоровье мирных жителей. В связи с якобы этим боевики организовали массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию.

Пушилин отметил, что в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Он уточнил, что жителей оккупированного Донбасса готова принять Ростовская область, а переход через пункты пропуска на границе будет ускорен.

При этом президент России Владимир Путин и представители Кремля уверяют, что ничего не знают об эвакуации.

«Я не знаю, что сейчас творится у Пушилина», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений.