На оккупированной части Украины объявили эвакуацию в РФ, в Кремле ничего об этом не знают

Оккупационная власть оккупированных районов Донецкой области из-за обострения на Донбассе объявила массовую эвакуацию населения. Людям предлагается выехать в Ростовскую область России.
Об этом сообщает сайт главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина.
По его словам, в ходе обстрелов населенных пунктов может подвергаться угрозе жизнь и здоровье мирных жителей. В связи с якобы этим боевики организовали массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию.
Пушилин отметил, что в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Он уточнил, что жителей оккупированного Донбасса готова принять Ростовская область, а переход через пункты пропуска на границе будет ускорен.
При этом президент России Владимир Путин и представители Кремля уверяют, что ничего не знают об эвакуации.
«Я не знаю, что сейчас творится у Пушилина», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.
Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений.
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