У Зеленского рассказали, как путин стал посмешищем: Байден «забил последний гвоздь»

Российский диктатор не выдерживает никакого сравнения с украинским лидером Владимиром Зеленским, который ни от кого не прячется и не боится.

Советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Джо Байден забил последний гвоздь в крышку гроба владимира путина*, когда пообещал, что даст Украине все для победы рф.

Об этом он рассказал в эфире украинских телеканалов.

По его словам, с первых же дней войны Зеленский фактически «обнулил» путина, превратив его из грозного диктатора в посмешище. Украинский президент показал, что такое современный смелый лидер, который берет на себя ответственность несмотря на то, что происходит вокруг. На контрасте было показано почему путин труслив, неадекватен и не современен. Уже в первые недели войны стало понятно, что путину не сломить Украину и это увидел весь мир, констатировал Подоляк.

Путин быстро превратился из человека, которого опасались, в человека, над которым смеются и от которого ничего не ждут, потому что он чрезвычайно предсказуем. Он заявил, что визит Байдена в Киев — это точка на политическом карьерном движении путина, отметил советник главы украинского ОП

Байден во время визита в Киева зафиксировал своими заявлениями, что демократия выигрывает, а не проигрывает. Кроме того, он подтвердил, что вопреки заявлениям российской пропаганды, все украинское руководство находится в Киеве и ничего не боится. В отличие от путина они ни от кого не прячутся.

Кроме того, по словам Подоляка, Байден демонстративно показал, что сегодня есть он глобальный игрок, и это Зеленский. Путина больше никто не берет в расчет и все понимают, что он давно проиграл и теперь его судьба быть посмешищем и неудачником.

Днем ранее Курсор сообщал, что 24 февраля был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, которую страна-агрессор назвала военная «спецоперация». За этот год армия путина нанесла многочисленные удары по инфраструктурным, военным и гражданским объектам Украины. Но глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!