Годовщина вторжения рф в Украину: почему путин не сделал ни одного заявления

В пятницу, 24 февраля, был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации* на территорию Украины, которую страна-агрессор назвала военная «спецоперация». За этот год армия путина нанесла многочисленные удары по инфраструктурным, военным и гражданским объектам Украины. Но глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

По словам экспертов, российский диктатор промолчал, поскольку за год его армия так и не смогла достичь ни одной из объявленных целей, а также в результате успешного контрнаступления ВСУ потеряла оккупированные земли Харьковской и Херсонской областей, продолжая нести большие потери на фронте.

Но в годовщину вторжения высказался председателя российского совета безопасности дмитрий медведев. Он заявил, что россия выиграет войну, а для того, чтобы этого достичь, нужно отодвинуть границы как можно дальше, если даже это границы Польши.

В ISW подчеркивают, что подобные заявления лишь подтверждают тот факт, что кремль и дальше преследует свои нереалистичные максималистские цели, даже несмотря на то, что никаких значительных успехов армия путина на фронте не имеет.

«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

Еще мы писали, что по словам бывшего российского дипломата в учреждениях ООН в Женеве Бориса Бондарева, президент россии владимир путин уже стратегически проиграл войну.

Напомним, что российская федерация усиливает боевые действия в Украине через год после своего вторжения с целью истощить украинские силы. ВСУ уверены, что россия поставила перед собой цель захватить к лету всю неподконтрольную ей территорию в двух регионах, составляющих промышленную зону Донбасса на востоке Украины.