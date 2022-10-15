У Зеленского рассказали, как солдаты рф мародерствуют в Херсоне, готовясь к бегству

Солдаты рф* продолжают заниматься грабежами и мародерством на захваченных территориях. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сейчас россияне активно вывозят награбленное из Херсона, ведь понимают, что изо дня на день их могут изгнать из города бойцы ВСУ.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

По его словам, российский диктатор владимир путин надеется, что оккупанты будут держать Херсон, чтобы он смог «сохранить лицо». Но российские захватчики заняты вывозом награбленного и не собираются умирать за город. Более того, они даже не скрывают, что готовы к бегству.