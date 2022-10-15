У Зеленского рассказали, как солдаты рф мародерствуют в Херсоне, готовясь к бегству

Солдаты рф* продолжают заниматься грабежами и мародерством на захваченных территориях. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сейчас россияне активно вывозят награбленное из Херсона, ведь понимают, что изо дня на день их могут изгнать из города бойцы ВСУ.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
По его словам, российский диктатор владимир путин надеется, что оккупанты будут держать Херсон, чтобы он смог «сохранить лицо». Но российские захватчики заняты вывозом награбленного и не собираются умирать за город. Более того, они даже не скрывают, что готовы к бегству.
«Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места», — написал он.
Отметим, западные военные чиновники полагают, что защитники Украины могут освободить Херсон от российских захватчиков во второй декаде октября. А британская разведка заявила, что Украина может взять Херсон до Днепра уже на следующей неделе.
«Курсор» писал ранее, что армия российской федерация продолжает нести на войне в Украине большие потери, в связи с этим владимир путин объявил в стране «частичную мобилизацию», чтобы призвать на службу 300 тысяч резервистов. Но Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев считает, что рф на этом не остановится.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!