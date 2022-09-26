У Зеленского заявили, что Украина не видит необходимости проводить очередную мобилизацию

Украина разумно относится к вопросам мобилизации и не собирается призывать дополнительных людей на фронт. В то время как целью российских фейковых «референдумов» является, в частности, набрать пушечное мясо на временно захваченных территориях.

Об этом советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал в интервью программе Tagesschau немецкого телеканала ARD.

Сегодня на оккупированных территориях нет законного референдума, но есть пропагандистская акция рф* под названием «референдум». Для Украины и цивилизованного мира они ничего не значат, отметил Подоляк. В то же время он признал, что негативным последствием все же будет то, что мужчин на этих территориях мобилизуют.

На вопрос, не планирует ли Украина ответить на мобилизацию в россии подобным шагом у себя, Подоляк заявил, что в отличие от рф, Украина — прагматичная страна, которая «смотрит на математику войны», а значит точно знает, где сколько людей должно быть. Учитываются также подготовка и моральное состояние.

Он напомнил, что в Украине уже создали резервы через систему территориальной обороны и будут активно использовать эти резервы.

«Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных», – заверил советник главы ОПУ.

Он отметил, что многие не понимают, какая форма войны ведется сегодня в Украине: у украинцев не так много потерь среди военных, по сравнению с рф, которой неважно, сколько ее людей погибает, «потому что, в отличие от россии, мы боремся более креативно».

Россия направляет 90 процентов собственной военной мощи на нападения на гражданские города, ее удары поражают не столько военных, сколько гражданскую инфраструктуру, критическую инфраструктуру и гражданское население. На сегодняшний день полностью уничтожено и удалено с карты более 1 200 населенных пунктов, отметил Подоляк.

Он заверил, что наступление ВСУ не остановилось и пообещал, что в скором времени можно будет ждать положительных новостей с фронта.

«Курсор» ранее писал, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!