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Украина готова на переговоры с россией, но есть условие – госсекретарь США Блинкен

21:35, Вчера
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
госсекретарь сша энтони блинкен фото
Фото: Википедия
По его словам, "для танго нужны двое".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова к ведению переговоров с *россией, если москва покажет свою заинтересованность в дипломатии. 

Об этом сообщает ABC. 

По словам Блинкена, как именно закончится война и где пройдут линии между рф и Украиной – предстоит решить украинскому народу. В ходе недавнего визита в Киев он увидел, что украинцы серьезно настроены на продолжение усилий по возвращению территории. 

«Что касается переговоров, то для танго нужны двое. И пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны путина. Если же он проявит интерес, то я думаю, украинцы будут первыми, кто начнет переговоры, а мы будем сразу за ними", – заявил он. 

По словам чиновника, все хотят завершения военного конфликта. Однако для этого нужны справедливые и устойчивые условия, отражающие суверенитет и территориальную целостность Украины. 

Также "Курсор" сообщал, что в  рф при попытке выехать из страны задержали известного врача, причастного к лечению путина. 

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам! 

 

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